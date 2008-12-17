Парламент ратифікував конвенцію про транскордонне телебачення

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про ратифікацію Європейської конвенції про транскордонне телебачення».

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосувало 260 з 409 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Дана конвенція була підписана від імені України 14 червня 1996 року у Страсбурзі.

Крім того, за період приєднання України до конвенції набув чинності Протокол про внесення змін до конвенції, який був укладений 9 вересня 1998 року у Страсбурзі. В основу як конвенції, так і протоколу покладено принципи свободи слова та інформації, а також незалежності виробників телевізійної продукції.

Метою конвенції є сприяння транскордонній трансляції та ретрансляції, які відповідають вимогам щодо поваги людської гідності та дотримання основних прав людини у країнах – членах Ради Європи, надання широкого вибору телепередач для населення.