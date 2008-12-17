Росія знову дозволила українцям не реєструватись 3 місяці

Три місяці без реєстрації зможуть перебувати українці на території Росії. Федеральна міграційна служба РФ підтвердила дію протоколу від 2004 року щодо українсько-російської угоди про безвізовий режим.

Речник посольства України в Росії Олег Волошин каже: це рішення - результат активної роботи посольства України в Москві. Адже в січні минулого року у Росії почало діяти нове міграційне законодавство, яке передбачає, що усі громадяни країн СНД мають реєструватися у відповідних органах протягом 3 днів після перетину російського кордону.

Працівники українського посольства довели російським колегам, що такий крок змусить і Україну позбавити росіян права перебувати на українській території без реєстрації протягом 90 діб. В результаті, з початку грудня до українців припинили вживати санкції, якщо вони не зареєєструвалися за місцем тимчасового проживання у Росії протягом 3 днів.

5 канал