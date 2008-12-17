У двох харківських колоніях зеків перевірять на ВІЛ

У двох виправних колоніях Харкова проведуть тести на ВІЛ-інфекцію. Крім цього, ув’язненим покажуть тематичний фільм і проведуть концерт, повідомляє газета 15 хвилин.

Таким чином злочинців навчають лояльному ставленню до ВІЛ-інфікованих. Ідея належить організації Мережа людей, що живуть з ВІЛ (ЛЖВ).

15 грудня члени ЛЖВ почали свою першу акцію з профілактики захворювання на СНІД серед зеків. Як повідомили в прес-службі Мережі, раніше нічого подібного у виправних колоніях регіону не проводилося: в рамках акції ув’язнені пройдуть тест на ВІЛ, відповідні обстеження, переглянуть тематичний фільм Тест і концерт від організаторів. Тести експрес-діагностики ВІЛ отримають ув’язнені Харківської виправної колонії № 43 та Темнівської колонії № 100 у с. Васищево.

Відомо, що у виправних установах Харківської області перебуває близько 200 ВІЛ-інфікованих ув`язнених, тоді як у регіоні їх зареєстровано близько 3 тис. осіб. У Мережі ЛЖВ вважають, що ці цифри насправді набагато більші, просто не всі пройшли тест на ВІЛ і стали на облік в Обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом.

Нагадаємо, недавно фонд АнтиСНІД представив реконструйований відділ для прийняття пологів у ВІЛ-інфікованих матерів, що повинно сприяти зменшенню кількості випадків зараження дитини від матері.

Кореспондент