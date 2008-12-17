Україна приєднається до Страсбурзької угоди по міжнародну патентну класифікацію

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про приєднання України до Страсбурзької угоди про Міжнародну патентну класифікацію».

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосувало 260 із 441 народного депутата, зареєстрованого у залі.

Як зазначається у пояснювальній записці до закону, приєднання України до угоди дозволить забезпечити повноцінне функціонування державної системи охорони інтелектуальної власності на рівні розвинутих країн, оскільки сторонами угоди є 57 країн.

Крім того, Україна матиме можливість впливати на процес удосконалення Міжнародної патентної класифікації.