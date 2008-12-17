Україна приєднається до Страсбурзької угоди по міжнародну патентну класифікацію
18:18, 17 грудня 2008Права людини
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ВР ухвалила закон
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про приєднання України до Страсбурзької угоди про Міжнародну патентну класифікацію».
Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосувало 260 із 441 народного депутата, зареєстрованого у залі.
Як зазначається у пояснювальній записці до закону, приєднання України до угоди дозволить забезпечити повноцінне функціонування державної системи охорони інтелектуальної власності на рівні розвинутих країн, оскільки сторонами угоди є 57 країн.
Крім того, Україна матиме можливість впливати на процес удосконалення Міжнародної патентної класифікації.
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