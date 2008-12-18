Прес-конференція, присвячена Дню адвокатури
10:05, 18 грудня 2008Права людини
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19 грудня - 11-00 - Прес-конференція, присвячена Дню адвокатури. Учасники: Тетяна Варфоломєєва, президент Союзу адвокатів України; Петро Бойко, віце-президент ВГО "Союз адвокатів України"; Ольга Жуковська, віце-президент ВГО “Союз адвокатів України". (ЛІГАБізнесІнформ, вул. Шамрила, 23). Потрібна акредитація. Телефон: 593 -16-37, e-mail: press@liga.net.
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