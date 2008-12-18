19 грудня - 13-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція “Проблеми на шляху до реалізації Конвенції про права інвалідів та роль благодійності у їх вирішенні”. Учасники: Василь Назаренко, голова ВОИ “Союз організацій інвалідів України”; Валентина Семенюк-Самсоненко, голова ГО «Жінки за майбутнє дітей»; Едуард Багіров, правозахисник, голова правління міжнародної правозахисної організації "Міжнародна Ліга захисту прав громадян України"; Софія Жукотанська, президент БФ “Відлуння”, голова Всеукраїнського товариства жінок-християнок України; Лариса Самарська, керівник Департаменту міжнародного туризму комітету захисту прав людини, ген.директор Туристичної фірми „Дія -Тур”. Йтиметься зокрема, про Благодійну акцію з нагоди святкування Дня Святого Миколая для дітей-інвалідів та дітей сиріт, що перебувають в інтернатах. Акція відбудеться 19 грудня о 12-00 у великому актовому залі Будинку ФПУ (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 278-23-94. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.