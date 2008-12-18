22 грудня - 10-30 - В УНІАН відбудеться круглий стіл на тему: «Слово, яке руйнує: особливості інформування про незахищені і вразливі групи». Йтиметься про редакційні принципи стосовно різних соціальних груп, зокрема дітей та захисту їхніх прав (в т.ч. – в інтернеті та на телебаченні), отримання згоди, анонімність, особливості висвітлення проблематики ВІЛ/СНІД та секс-меншин, питання етики під час журналістського розслідування з прав пацієнтів, лікарська таємниця, захист джерел. Запрошені: головний редактор агентства УНІАН Олександр Харченко; виконавчий директор Відкритого інституту громадського здоров’я Денис Полтавець; менеджер програм з політики та адвокації МБФ “Міжнародний альянс з ВІЛ-СНІД в Україні” Павло Скала; юрист, експерт медичного права Людмила Солоп; ВБО «Всеукраїнська асоціація зменшення шкоди» Ірина Мішина, голова координаційної ради інформаційно-освітнього центру "Жіноча мережа" Лайма Гейдар (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.