Круглий стіл на тему: “Рівень доступу до адміністративного судочинства як фактор забезпечення ефективного балансу інтересів громадськості та державної системи”

22 грудня - 14-00 - Круглий стіл на тему: “Рівень доступу до адміністративного судочинства як фактор забезпечення ефективного балансу інтересів громадськості та державної системи". Організатор - МГО "Дім Свободи - Україна" (“Укрінформ”, вул. Б. Хмельницького, 8/16). Телефони: 279-22-42, 279-00-05.

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