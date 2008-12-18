В гостях у радіо Ера ФМ Роман Романов, директор програми ”Верховенство права” Міжнародного фонду ”Відродження”, член Національної комісії із зміцнення демократії та утвердження верховенства права

18 грудня о 15:00 в гостях у радіо Ера ФМ Роман Романов, директор програми "Верховенство права" Міжнародного фонду "Відродження", член Національної комісії із зміцнення демократії та утвердження верховенства права. Поставити питання можна тут: www.radioera.com.ua/contacts/?question=4394. Онлайн-мовлення тут: www.radioera.com.ua/ru/translation/

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