Прес-конференція «Боржники також мають права. Юридичні аспекти повернення банківських кредитів»

18 грудня 14-00 - В Інтернет-холдингу «ОБОЗ.ua» відбудеться прес-конференція голови правління міжнародної правозахисної організації «Міжнародна Ліга захисту прав громадян України» Едуарда Багірова на тему: «Боржники також мають права. Юридичні аспекти повернення банківських кредитів» (вул.Панаса Мирного, 17). Телефон: 8(068) 3463941. Запитання можна поставити на сторінці сайту «Обозреватель»: http://conf.oboz.ua/conference/832.aspx.

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