Одеська міліція відповідатиме за вибивання свідчень

11:11, 18 грудня 2008
Права людини
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Прокурор порушив кримінальну справу

Прокурор Одеської області порушив кримінальну справу за фактом нанесення тілесних ушкоджень підслідному громадянину в одному з райвідділів МВС Одеси.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі облпрокуратури, уточнивши, що «справа розслідується за ознаками ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України - перевищення влади і службових повноважень, яке супроводжується насильством».

Дослідчою перевіркою, зокрема, встановлено, що «вказаний громадянин обвинувачувався у скоєнні умисного вбивства жінки, у якої він в 2004 році орендував квартиру. У ході проведення оперативних заходів, з метою отримання від підозрюваного зізнання у скоєнні вбивства, співробітники міліції застосували до нього недозволені методи слідства, нанісши тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості, що підтверджено висновками судмедекспертізи».

Пізніше підозрюваний у вбивстві громадянин був виправданий судами усіх інстанцій аж до Верховного Суду України.

Прокуратура встановлює причетність підозрюваних співробітників міліції до інших випадків перевищення влади.

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