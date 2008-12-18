Майор Мельниченко передав експертам свої плівки

Колишній охоронець екс-президента України Леоніда КУЧМИ Микола МЕЛЬНИЧЕНКО передав експертам у США оригінали фрагментів записів, які стосуються справи вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспндент УНІАН, про це повідомив сьогодні генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО.

“В телефонному режимі, як мені доповів ГОЛОМША (заступник генпрокурора, який курує розслідування справи Г.Гонгадзе – УНІАН), що передані записи. Давайте він повернеться з США, і ми вирішимо це все”, - сказав О.МЕДВЕДЬКО.

На уточнююче питання, чи можна сказати, що записи передані, генпрокурор відповів: “Да”.