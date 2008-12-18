Експерти закликають запобігати насильству по відношенню до секс-працівників

Вчора, 17 грудня, вдруге в Україні та шостий раз у світі відзначали Міжнародний день проти насильства по відношенню до секс-працівників.

Про це повідомив керівник програм політики та адвокації “Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні” Павло СКАЛА на прес-конференції в УНІАН.

“Другий рік поспіль цього дня секс-працівники та небайдужі до проблеми люди в Україні закликають суспільство до поваги людської гідності осіб, залучених до комерційного сексу, неприпустимості дискримінації та протидії насильству по відношенню до однієї з найбільш маргіналізованих категорій нашого населення”, - сказав П.СКАЛА. Він наголосив, що сьогоді вони вперше отримали нагоду публічно говорити про проблеми людей секс-бізнесу.

Так, П.СКАЛА звернув увагу на масштаби поширення в Україні захворювання на ВІЛ/СНІД через системні порушення прав уразливих до ВІЛ-інфекції категорій населення, і зокрема секс-працівниць. За його словами, дізнавшись про те, чим займаються такі дівчата, їм всіляко обмежують доступ до медико-соціальних і профілактичних послуг - суспільство фактично відгороджується від них через усталені стереотипи.

Водночас, сказав П.СКАЛА, за офіційними даними Українського СНІД-центру у другій половині 2008 року статевий шлях розповсюдження ВІЛ-інфекції в Україні вперше перевищив ін’єкційний – станом на листопад співвідношення становило 42% на 37%. Саме тому низка міжнародних та вітчизняних благодійних організацій долучилися до надання допомоги секс-працівницям, котрі найбільше попадають під загрозу захворювання, і завдяки допомозі Глобального фонду боротьби зі СНІДом вже вдалося охопити понад 29 тис. жінок із секс-бізнесу.

Зі свого боку, представниця ВБО “Всеукраїнська асоціація зменшення шкоди” Ірина МІШИНА повідомила, що, за різними експертними оцінками, в Україні сьогодні налічується від 110 до 250 тис. жінок, залучених до комерційного сексу. Проте поглиблення фінансово-економічної кризи, на її думку, неминуче призведе до суттєвого збільшення їхньої кількості, і відповідні тенденції активісти організації уже фіксують в різних містах України.

Водночас І.МІШИНА зазначила, що вони не виступають за легалізацію проституції, оскільки для цього потрібно внести багато змін до низки законодавчих актів, передбачити соціальні гарантії, захист тощо, а це потребує багато часу. А також, переконана вона, в нашому суспільстві це може завдати більше шкоди, ніж користі - більшість жінок не планують все життя працювати у секс-індустрії і побояться розголосу свого роду занять.

“Ми не вимагаємо якихось особливих прав для секс-працівниць. Ми вимагаємо дотримання їх основних конституційних прав і свобод, а також припинення насильства”, - підкреслила І.МІШИНА. Вона зауважила, що, привертаючи увагу громадськості до цієї проблеми, активісти, в першу чергу, хочуть дати людям право вибору – залишатися у секс-бізнесі чи знайти інші шляхи заробітку.