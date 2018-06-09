Сомалійські пірати вийшли на зв’язок з УНІАН

“У моряків погано із здоров’ям, бракує їжі, труп у холодильнику, і не залишилося жодної надії”... “В адвоката вже є 3 мільйони, він не хоче їх віддавати... Це ціла корупційна мережа”...

17 грудня приблизно о 18.00 в англійську редакцію УНІАН з-за кордону зателефонував незнайомий чоловік, який представився особою, яка “співчуває українським заручникам із корабля “Фаїна”. Незнайомий говорив англійською мовою із відчутним африканським акцентом. Він заявив, що хоче допомогти українським морякам.

“Усі ми живі люди – і сомалійські пірати, і українські моряки – і я хотів би, щоб ви нас зрозуміли. Шукаю розуміння”, – підкреслив він. Незнайомець сказав, що телефонує зі столиці Кенії Найробі й що добре знає ситуацію з українським судом “Фаїна”, яке було захоплене сомалійськими піратами майже три місяці тому. Наш телефон знайшов у Інтернеті. Він передзвонив ще раз – приблизно о 23.00. Перший раз ми розмовляли хвилин 10, другий – хвилин 15. Чоловік говорив схвильованим голосом, на запитання відповідав “зі знанням справи”. Проте відчувалося, що насамперед йому хочеться донести громадськості України, те, заради чого він зателефонував, а не відповідати на запитання журналіста.

Ось як виглядала ця розмова.

З ким ви ведете переговори про звільнення заручників? Наша влада постійно повідомляє, що переговори вийшли на фінішну пряму...

Це все політичні ігри. Переговори ведуться через одного лондонського юриста. Ці юристи спеціально зволікають, заробляють гроші. Чим довше триватимуть переговори, чим довше там стоїть корабель, тим вищий у юристів гонорар. Навколо занадто багато злочинців, котрі хочуть на цьому нажитись. Занадто багато посередників і занадто багато переговорів.

Крім того, той самий лондонський адвокат уже вів справу, пов’язану з українським кораблем, торік. Те саме сталося цього року – і знову телефонують лондонському адвокатові. А чому не американський, не український адвокат? Чому українці не беруть у тому прямої участі? Звідки взялись ці лондонські адвокати? Тому що вони на тому наживаються. Хто там знає, чи передав він піратам три мільйони чи три тисячі, пірати ж документів не дають. У піратів нема документів. Я знаю що в адвоката є вже тих три мільйони, і навіть більше, і що він просто не хоче їх віддавати.

Йому так вигідно. На тому наживається купа людей, вони всі мають частку.

Зараз адвокати ведуть паралельно близько двадцяти справ, пов’язаних із сомалійськими піратами. Це ціла корупційна мережа.

Деякі наші політики справді стверджують, що сума, необхідна для викупу, вже зібрана...

Про сам викуп нічого не чути, усе брехня. Ніякого викупу не пропонують. Юрист із Лондона годує нас (незнайомець весь час казав “ми”, “нас”. – Авт.). обіцянками, щодня каже “завтра, завтра”.

Ми вже ситі тим. Ми сидимо на бочках з пальним, ви ж знаєте. Це політика, і всі про це знають. І крім того, хто забере зброю? Кенія від неї відмовилася, сказала: ні-ні-ні, це не наша зброя. Сомалі ніхто не дасть, у Сомалі немає уряду останні 20 років, Ємен відмовився, сказав: ні-ні-ні, навіщо нам ваша зброя.

Зброя попливе назад в Україну? Ніхто в тому не зацікавлений. Це великий бізнес. Це ганьба для українського уряду.

Чи вистачає заручникам їжі?

Зараз ми сидимо вже без їжі. Їжу передавали останній раз чотири дні тому. Ми благаємо про їжу, адже на судні не лише пірати, а й українці. Але ситуація не погіршилася, вона така сама, як і раніше. Раніше так само сиділи й чекали їжі.

До речі, якщо будь-що станеться з цим кораблем, це буде трагедія для навколишнього середовища...

З ким ви ще спілкуєтеся?

З американцями. Єдина надія на американців, вони розмовляють з піратами, питають як справи, цікавляться, умовляють не робити якихось різких дій. Кажуть не робіть того, не робіть того. І ще нам дуже допомагає одна американська леді – вона знає ситуацію дуже добре. Вона дуже допомагає, проводить переговори, обіцяє навіть дійти до Конгресу. Але вони не можуть постачати їжу. Вони просто питають, як справи. (ВВС нещодавно повідомило, що американська бізнес-леді Мішель Лінн Балларін, “що має зв’язки у військових і розвідувальних колах США”, проводила переговори з сомалійськими піратами щодо звільнення українського судна “Фаїна”. Водночас, за повідомленням “Морського бюлетеню – Совфрахту”, американка застопорила переговори, і власник судна навіть просив її не вступати “в уже завершені по суті переговори”).

Як ви ставитеся до полонених?

Ваші люди харчуються разом з піратами. Вони вже потоваришували з піратами. Я дам вам поговорити з капітаном – пізніше, але він погано говорить по-англійськи, будете говорити по-вашому. Ви зможете вільно з ним говорити, питати про що завгодно. А взагалі в них поганий стан здоров’я, бракує їжі, труп у холодильнику, і не залишилося жодної надії…

На цьому незнайомець обірвав розмову, пообіцявши вийти на зв’язок пізніше.

Ми не можемо стверджувати напевне, кого він представляв. Проте з великою імовірністю можемо, припустити, що ту сторону, яка захопила українське судно.

Нагадаємо, що 25 вересня судно “Фаїна”, яке перевозило 33 танки Т-72 та іншу зброю до Кенії, було захоплено сомалійськими піратами. І влада, і опозиція публічно обіцяла звільнити заручників. Про те, що переговори вийшли на фінішну пряму неодноразово заявляв і український МЗС. Але жодного разу українська влада не дала чіткої відповіді, чому гальмується звільнення, мотивуючи це, тим, що не можна заважати переговорам.

Оксана Романюк, Лана Самохвалова