Київрада виселила дітей-сиріт із притулку на проданій землі

Київрада виселила майже півсотні дітей-сиріт із притулку на 23-му кілометрі Бориспільської траси, щоб продати землю, пише газета 15 хвилин.

Відповідне рішення прийнято ще минулого четверга. Однак, відомо про нього стало тільки нинішньої середи. Очікується, що прийняте рішення найближчим часом має підписати мер Києва Леонід Черновецький.

Землю із будівлею притулку продали компанії Київхімволокно за 7 млн грн. А дітей влада віддала під опіку недержавної благодійної християнської організації Варнава, яка знаходиться на Никольсько-Слобідській вулиці, 22 а. Туди тимчасово і відвезли вихованців притулку.

Гарантії, що їх не викинуть на вулицю, немає жодної. "Сиріт просто тихо вивезли, і навіть не запропонували альтернативу. Мета - продати, а все інше не важливо. І найстрашніше, що тепер невідомо, скільки діти перебуватимуть там і що їх чекає в майбутньому. Гарантії, що їх не викинуть на вулицю, немає жодної", - розповіла нам депутат фракції Блоку Віталія Кличка Ганна Старостенко.

До цього міська влада витратила на ремонт притулку 15 млн грн. За словами депутатів із Блоку Кличка, виходить, що затіяну побілку-фарбування влаштували спеціально для заселення Київхімволокна. "Може, вони, звичайно, і зробили ремонт для дітей, але ж тепер малюків просто випхали за двері", - заявляє Анна.

Нагадаємо, за аналогічну суму у 7 млн. грн. Київрада продала земельну ділянку під київським кінотеатром Кінопанорама на вулиці Шота Руставелі для будівництва багатофункціонального комплексу із об`єктами готельного, офісного, торговельного призначення.

Кореспондент