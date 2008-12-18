Волинські правозахисники критикують слідчих і суди за закритість

«Органи досудового слідства і надалі порушують права громадян, а судді проявляють «незалежність від законодавства», – про це під час засідання круглого столу на тему: «Права людини. Проблеми. Шляхи подолання», що проходив у Волинській облдержадміністрації, заявив голова Волинської правозахисної групи Степан Василюк.

Волинський правозахисник поскаржився учасникам круглого столу, що до цього часу представникам громадських організацій перешкоджають у присутності на судових засіданнях, навіть у тих випадках, коли про це клопочуть самі підсудні.

Степан Василюк відмітив нинішню роботу обласних органів МВС, при яких діють громадські ради, та окремо з цього приводу відзначив позицію нинішнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.

Своєю чергою, громадський правозахисник Микола Нікітюк розкритикував специфіку формування суддівських кіл, які, на його думку, «на 50% з колишніх співробітників органів МВС та прокуратури». «Звичайно, такі призначення в подальшому впливають на упередженість при прийнятті судами рішень», - додав Нікітюк.

Загалом учасники круглого столу, який проходив за участю представників УМВС у Волинській області, констатували, що наразі ні «третій сектор», ні ЗМІ не можуть у достатній мірі вплинути на роботу правоохоронних органів. А Микола Нікітюк зауважив, що після попередніх запрошень на засідання кругового столу не з’явилося керівництво обласного суду, прокуратури Луцька, управління юстиції. Тож захід став цікавим лише присутнім службовцям облдержадміністрації, громадським активістам, представникам МВС та мас-медіа.

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