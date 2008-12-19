22 грудня - 12-00 - Прес-конференція на тему: "Гендерна освіта в Україні: досягнення, прогалини і виклики" . Будуть представлені результати дослідження та презентована доповідь, що була видана співробітниками Інституту ліберального суспільства за підтримки Фонду ім. Генріха Бьолля (представництво в Польщі). Учасники: Наталія Мусієнко, кандидат філософських наук і Оксана Кисельова, кандидат філософських наук (“Укрінформ”, вул.. Б.Хмельницького, 8/16). Телефони: 279-22-42, 279-00-05.