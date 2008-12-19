Росія заблокувала прийняття резолюції ООН стосовно Голодомору

Росії вдалося заблокувати спроби України добитися розгляду і прийняття Генеральною асамблеєю ООН резолюції про визнання Голодомору геноцидом українського народу.

Як передає РІА «Новости», про це заявив постійний представник РФ в ООН Віталій ЧУРКІН на прес-конференції 18 грудня.

"Я можу сказати: ця кампанія закінчилася, і закінчилася нічим. Ми змогли заблокувати їх зусилля внести це питання до порядку денного попередньої 62-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, ми заблокували ті ж спроби на 63-й сесії. Вони усвідомили, що їм не вистачає голосів по будь-якій резолюції з цього питання", - сказав В.ЧУРКІН.

Він також додав, що, зневірившись добитися прийняття резолюції Генеральної асамблеї, делегація України вирішила тільки розповсюдити декларацію з цього питання, проте і її погодилося підписати менша членів частина членів ООН.

"За моїми останніми даними, там усього 32 підписи, включаючи Україну (із 192 членів ООН)", - сказав російський постпред, зазначивши, що ця декларація може бути поширена найближчим часом.

"У нас було важке дипломатичне протистояння з українськими сусідами, хоча мені дуже неприємно говорити про протистояння стосовно України. Ми сприймали голод у СРСР в 1930-х роках як спільну трагедію багатьох народів, які жили в Радянському Союзі... Але український уряд оголосив його (голод 1930-х років) геноцидом українського народу і політизує це питання. Ми сприймаємо це як спробу внести недовіру і ворожість до наших відносин, посварити народи України і Росії", - підкреслив В.ЧУРКІН.

Він повідомив, що російські дипломати провели серйозну роботу з колегами з інших країн, роз`яснивши всі історичні подробиці, і це дало результати: позиція Росії була підтримана переважною більшістю країн.

"Ми запобігли виникненню подразника для відносин Росії і України на довгострокову перспективу. І сподіваюся, що це допоможе матеріалізувати недавні заяви Києва про зацікавленість розвивати відносини (з Москвою)", - додав російський постпред в ООН.

Обговорення цього питання, на думку В.ЧУРКІНА, спростувало твердження ряду американських політиків про ізоляцію Росії, які з`явилися після подій на Кавказі у серпні цього року.

"Це було перевіркою. Це цікава ілюстрація тієї самої так званої "ізоляції", коли рахунок 160:30 в нашу користь чи близько того", - сказав представник РФ.

Як відомо, Росія вважає голод у Радянському Союзі в 1930-і роки спільною трагедією в історії народів СРСР, оскільки голод охопив тоді не тільки Україну, а й інші райони СРСР, зокрема, південь Білорусі, Поволжя, Центрально-Чорноземну область, козачі області Дону і Кубані, Північний Кавказ, де голод розпочався ще в 1931 році, а також Північний Казахстан, Південний Урал і Західний Сибір.

Проте у позиції Росії ігнорується той факт, що в Україні, на відміну від більшості згаданих регіонів СРСР, у 1932 році було зібрано багатий урожай, який насильно вилучався у селян представниками радянської влади. У такий спосіб комуністичний режим намагався прискорити колективізацію українських селян. Ті, хто не бажав вступати в колгосп і чинив опір вилученню урожаю, зазнавали жорстоких репресій.