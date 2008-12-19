Європейський суд заборонив Україні видавати узбекського біженця

Європейський Суд з прав людини задовольнив клопотання громадянина Узбекистану Абдумаліка БАКАЄВА і припинив його екстрадицію до Узбекистану до розгляду справи по суті.

Про це УНІАН повідомили у центрі "Соціальна дія".

Як інформують правозахисники, клопотання було подане увечері 17 грудня, згідно з правилом 39 (попередні судові заходи) регламенту суду. (Правило 39 застосовується у тому випадку, коли необхідно терміново застосувати превентивні заходи, щоб заявний міг скористуватися можливістю оскарження, в тому разі, якщо суд вважатиме, що мало місце порушення його прав). Повідомлення про застосування правила правозахисники отримали від Європейського суду 18 грудня.

Центр "Соціальна дія" інформує, що розпорядження Європейського суду за правилом 39 є обов`язковими для виконання країнами-членами Ради Європи, і виражає надію, що органи виконавчої влади України не стануть створювати прецедент і порушувати міжнародні зобов`язання країни.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня Голосіївський районний суд м. Києва відмовився надати згоду на тимчасовий арешт строком на 40 діб А.БАКАЄВА для забезпечення його видачі правоохоронним органам республіки Узбекистан.

Нагадаємо, що А.БАКАЄВ з 1999 року піддавався в Узбекистані переслідуванням за релігійні переконання і двічі був засуджений. Після відбуття покарання тиск на нього не припинився, тому в 2000 році він був вимушений покинути батьківщину і переїхати до Росії. Кампанія, яку узбецька влада веде проти політичної опозиції і незалежних мусульман, з тих пір лише посилилася. Побоювання А.БАКАЄВА були обгрунтованими: у червні 2008 року біженець взнав, що узбецькі власті оголосили його в розшук за звинуваченням в посяганні на конституційних лад Республіки Узбекистан. Знаючи, що силові структури РФ перетворили видачу узбецьких біженців офіційному Ташкенту на звичайну практику, А.БАКАЄВ виїхав до України.

6 листопада А.БАКАЄВ звернувся до Управління міграційної служби у місті Києві із заявою про надання статусу біженця. За висновком Міжнародної організації „Меморіал", в Узбекистані до А.БАКАЄВА неодноразово застосовувалися тортури. Проте, 4 грудня в Києві (за адресою, яку А.БАКАЄВ сам повідомив владі у заяві про надання статусу біженця) він був затриманий співробітниками Голосіївського РУГУ МВС у м. Києві на вимогу узбецької влади. Оскільки ст. 29 Конституції України не дозволяє затримувати людину на термін понад 72 години без рішення суду, 7 грудня А.БАКАЄВА звільнили і тут же - в приміщенні Голосіївського райуправління міліції - ще раз затримали на 72 години.

Звільнення відбулося лише 8 грудня в залі суду. У своєму рішенні Голосіївський районний суд м.Києва послався на відому постанову Європейського Суду з прав людини у справі "Ісмоїлов та інші проти Російської Федерації", де визнана недопустимість екстрадиції заявників до Узбекистану, оскільки там їм загрожують тортури, жорстоке, нелюдяне або принижуюче гідність поводження.