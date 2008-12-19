У Росії - 15 українських шкіл

У Росії існує 15 українських шкіл.

Про це сьогодні на засіданні політичного клубу партії «Єдина Росія» на тему: «Росія-Україна: підсумки 2008 року. Нові перспективи» сказав статс-секретар, заступник міністра освіти і науки РФ Юрій СЕНТЮРІН.

«За нашою інформацією, в Росії близько 15 українських шкіл», - повідомив Ю.СЕНТЮРІН.

За його словами, школи розташовані в традиційних місцях компактного розселення українців, а саме в Тюменській області та Башкирії. За його словами, в Москві є дві українські школи.

У свою чергу, народний депутат України від Партії регіонів Інна БОГОСЛОВСЬКА зазначила, що свого часу мер Москви Юрій ЛУЖКОВ виступив з ініціативою збільшити кількість українських шкіл у Москві, проте ця ініціатива не знайшла підтримки у батьків. Водночас, вона наголосила, що незважаючи на те, що цього запиту немає в Москві, цю тему треба уважно відстежувати і у разі такої необхідності відкривати українські школи в Росії.