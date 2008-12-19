У 2008 році 19 суддів піймали на хабарях

Цього року загальна сума отриманих посадовцями хабарів становить понад 91,1 млн. грн., тоді як торік ця цифра була майже втричі меншою - 34 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС, підкресливши, що це свідчить про високий рівень корумпованості.

Також, за даними правоохоронців, удвічі зросли й апетити корумпованих чиновників - в середньому кожен «вимагач від влади» міг покласти до кишені -57,8 тис. грн.

При цьому в ДГЗ нагадали, що «першість» за розміром хабара здобули посадовці Партенітської сільради АР Крим - 5,2 млн. дол., Броварської РДА (Київська область), Білгород-Дністровської РДА (Одеська область) – по 10 млн. грн.).

В основному найбільші суми вимагають за землю чи державне майно. Цього року викрито 307 злочинів, пов`язаних з приватизацією, використанням та відчуженням земельних ділянок, що на третину більше, ніж за аналогічний період минулого року – 219.

До переліку хабарників потрапило й 19 суддів, зазначили в ДЗГ. Вони отримували хабарі (викрито 22 злочини) за прийняття позитивного рішення у цивільних справах; ухвалення вироків, не пов`язаних з позбавленням волі; зміну запобіжного заходу або пом`якшення покарання тощо.

У зв’язку з цим в МВС запевнили, що темпи роботи щодо викриття корумпованих чиновників та хабарників не збавляються. На теперішній час органами внутрішніх справ розробляється по оперативно-розшукових справах "Захист" понад 2 тис. посадовців, причетних до вчинення хабарництва. Хід документування по справах, де проходять державні службовці та посадовці органів виконавчої влади обласного і районного рівнів, контролюється Міністерством.