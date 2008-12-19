У Києві відкриють пам’ятник Гонгадзе

У понеділок, 22 грудня, в парку Марії Заньковецької планується офіційно відкрити пам’ятник журналісту Георгію Гонгадзе та іншим журналістам, які загинули за нез’ясованих обставин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на засіданні розширеної колегії Київської міськдержадміністрації начальник Головного управління з питань внутрішньої політики КМДА Віктор ГОНЧАРУК.

За його інформацією, відкриття монумента заплановане на 17.00. На захід запрошені представники керівництва країни, дипломатичного корпусу, журналісти. Запланована участь Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та інших представників міської влади.

В.ГОНЧАРУК також повідомив, що влада столиці проводила переговори з дружиною Г.Гонгадзе Мирославою щодо її присутності на відкритті пам’ятника, однак він точно не зміг сказати, чи буде вона брати участь у цій церемонії.

Також під час відкриття пам’ятника відбудеться запалення свічок у пам’ять про загиблих журналістів.

Як поінформував В.ГОНЧАРУК, відкриття пам’ятника було заплановане ще влітку цього року. Водночас через неготовність скульптурної композиції захід було перенесено на пізніший термін.

Як повідомляв УНІАН, розпорядження про відкриття в Києві пам`ятника журналісту Георгію Гонгадзе та іншим загиблим журналістам Київський міський голова Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав 26 лютого 2007 року.

20 березня минулого року в сквері на розі вулиць Червоноармійської, 115-121 та Тверської Київський міський голова Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ урочисто відкрив пам`ятний знак на місці, де буде відкрито пам`ятник журналісту Г.Гонгадзе та іншим журналістам, які загинули за нез’ясованих обставинах.

Раніше пам`ятника Г.Гонгадзе планувалося відкрити до 22 серпня цього року.