Прес-конференція за підсумками проекту «Права людини для міліції».

11-00 - У Міністерстві внутрішніх справ України відбудеться прес-конференція за результатами проекту «Права людини для міліції», який було реалізовано спільними зусиллями МВС України, Міністерства закордонних справ Німеччини, Міжнародної Амністії в Україні, а також ряду неурядових організацій (вул. Богомольця, 10). Потрібна акредитація. Телефони: 254-75-50, 254-75-18, 254-75-26.