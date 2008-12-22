Прес-конференція Громадської мережі ”Опора” щодо перспектив розвитку судової епопеї проти зовнішнього незалежного оцінювання 2009

23 грудня - 11-30 - Прес-конференція Громадської мережі "Опора" щодо перспектив розвитку судової епопеї проти зовнішнього незалежного оцінювання 2009. Головне питання прес-конференції: "Чому одесити виступають проти зовнішнього незалежного оцінювання?". Учасники: координатор освітніх програм Суспільної мережі "Опора" Андрій Гевко, юридичний експерт "Опори" Максим Баришников ("Українські Новини", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх). Потрібна акредитація. Телефон: 8 (063) 617-97-50.

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