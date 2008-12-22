Координаційна нарада, де буде проаналізовано стан виконання Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»

25 грудня - 12-00 - Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту спільно з Комітетом ВРУ з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Програмою рівних можливостей та прав жінок в Україні ПРООН, Програмою сприяння Парламенту України проведуть міжвідомчу координаційну нараду. Буде проаналізовано стан виконання Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» та підсумки впровадження «Державної програми з утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року» протягом 2008 року. Учасники: міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій Павленко, заст..міністра Тетяна Кондратюк, голова підкомітету з міжнародно-правових питань та гендерної політики Комітету ВРУ з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Олена Бондаренко (вул. Інститутська, 7, клуб КМУ). Потрібна акредитація. Телефони: 289-95-05, 8 067 290 55 01.