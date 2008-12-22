Передача міграційного відомства МВС призведе ”боротьби з нелегальною міграцією”

Підпорядкування нового міграційного відомства Міністерству внутрішніх справ України є недалекоглядним. Про це сказав в інтерв’ю «Німецькій хвилі» експерт з Конгресу національних громад В’ячеслав Ліхачов, коментуючи відповідний указ президента Віктора Ющенка. Ющенко доручив уряду розглянути до кінця року питання створення окремого центрального органу виконавчої влади з питань міграції, який буде координувати МВС.

Створення такого органу – рішення необхідне, каже В’ячеслав Ліхачов. Проте, на думку експерта, ухвала Ради нацбезпеки та оборони, яку президент втілив у життя своїм указом, не ідеальна. Основна претензія - підпорядкування органу Міністерству внутрішніх справ. Ініціатори цього проекту посилалися на досвід розвинених країн, в яких сфера міграції - у веденні МВС. Але в тих державах, наполягає Ліхачов, МВС є цивільним органом, а «поліцейський», «кримінальний» напрям у ньому - лише один з департаментів. Що ж до українського МВС, то воно багато успадкувало від радянської міліції і на практиці є «кримінальною поліцією», стверджує Ліхачов:

«Передача всієї повноти влади в галузі державної міграційної політики МВС неминуче призведе до того, що вся діяльність у цій сфері, в якій назріла необхідність стратегічних змін, зведеться до "боротьби з нелегальною міграцією"».

Як вважає експерт, за "перетягуванням" різними відомствами повноважень по контролю за міграцією може стояти фінансове питання: нині за підтримки Євросоюзу виділяються значні кошти на облаштування пунктів тимчасового утримання.