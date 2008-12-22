ОМОН розігнав акцію протесту автомобілістів у Владивостоку

У Владивостоку міліція розігнала несанкціоновану акцію автомобілістів проти підвищення мита на іномарки, повідомляє сайт радіостанції "Эхо Москвы" 21 грудня. За свідченням очевидців, в розгоні демонстрантів брав участь загін міліції особливого призначення (“ОМОН”), який затримав більше 30 осіб, зокрема журналістів і випадкових перехожих.

Як повідомляє РІА Новости, близько 13.00 за місцевим часом (5.00 за московським) на центральній площі міста зібралося більше ста учасників акції. Міліція зажадала, щоб присутні розійшлися, а діставши відмову, розпочала розганяти мітинг.

Водночас, за даними AFP, в акції брали участь до тисячі осіб, і йдеться про "сотні затриманих", зокрема "кілька десятків журналістів". Також, з посиланням на очевидців події, агентство повідомляє, що багато учасників акції були жорстоко побиті бійцями ОМОНу.

10 грудня прем`єр-міністр Росії Володимир Путін підписав ухвалу уряду про підвищення митних зборів на іномарки. За новими правилами, до категорії уживаних автомобілів потрапили машини старші за п`ять років (замість сімох), а мита були фактично підвищені вдвічі для легковиків і втричі - для вантажних автомобілів. Ухвала, спрямована на захист російських виробників, викликала стихійні акції протесту на Далекому Сході, де більше 90 відсотків автомобілів імпортується з Японії.