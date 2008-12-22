О 12.00 на центральних вулицях Києва відбулась акція “Надави на владу”.

Як передає кореспондент УНІАН, рівно о 12.00 більшість автомобілів, які рухалися вулицями Грушевського, Хрещатик та іншими, протягом декількох хвилин гуділи у клаксони своїх авто на підтримку акції “Надави на владу”.

Ініціатива проведення такої акція була опублікована на сайті “Українська правда”.

“22 грудня о 12.00 зробіть так, щоб вас почули. Якщо ви автомобіліст, то натисніть на клаксон. Якщо у вас немає авто, то візьміть дудку чи сирену й три хвилини відривайтесь разом з іншими. Ті, у кого немає авто чи дудки, але є мобільний телефон з камерою - зніміть все на камеру й викладайте в Інтернет”, - наголошувалося у статті Юрія РОМАНЕНКА, опублікованій на “Українській правді”

Метою акції є привернути увагу влади до проблем середнього класу.