Експерти засіли за плівки Мельниченка

Європейські експерти, які були визначені Радою Європи, приступили до дослідження оригіналів записів колишнього охоронця екс-Президента України Леоніда КУЧМИ Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА, які стосуються розслідування кримінальної справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

У прес-службі зазначили з посиланням на інформацію заступника генпрокурора Миколи ГОЛОМШІ, який очолював українську слідчу групу під час передачі записів у Вашингтоні, що М.МЕЛЬНИЧЕНКО «передав усі оригінали записів (які стосуються згаданої справи – УНІАН) і записуючий пристрій. Тобто програма максимуму виконана, все, що М.МЕЛЬНИЧЕНКО обіцяв, все зробив. Зараз експерти приступили до експертизи».

Водночас, на запитання, як довго може тривати дослідження записів, у Генпрокуратурі зауважили, що час залежить не від української сторони. На думку М.ГОЛОМШІ, на це може піти декілька місяців.