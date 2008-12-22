Луценко поділився своїми планами на наступний рік

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО у 2009 році сподівається закріпити ті позитивні тенденції у роботі міліції, яких було досягнуто впродовж цього року.

Про це він заявив тижневику "Коментарі", відповідаючи на запитання: "Які у Вас плани на наступний рік?".

Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що у житті дотримується принципу «бути послідовним і доводити розпочате до кінця. Цим керуюся у своїй діяльності й на посаді міністра. Тож у 2009 році планую (для початку) залишитися міністром внутрішніх справ».

Він зазначив: «Я маю достатній досвід, аби не нехтувати здобутим. Тож у 2009 році сподіваюся закріпити ті позитивні тенденції в роботі міліції, яких було досягнуто впродовж 2008 року».

На початку цього року, сказав Ю.ЛУЦЕНКО, «ми визначили п’ять пріоритетів у діяльності Міністерства внутрішніх справ, які в умовах «польових випробувань» підтвердили свою правильність. Наступного року будемо більш цілеспрямовано працювати на результат, тобто домагатися якісних змін як в роботі міліції, так і в криміногенній ситуації в цілому».

«Наприклад, у питанні наведення ладу на автошляхах прогрес помітно, як кажуть, неозброєним оком. Якщо бути послідовними і принциповими, жити за новими правилами (в прямому і переносному розумінні) можна навчити за рік-два й водіїв, й інспекторів ДАІ.

Ми «наступили на хвіст» корупції. Нині вона шалено опирається, намагаючись «вжалити» міліцію всіма доступними засобами. Переживемо! Й будемо далі чавити цю Гідру», - зазначив міністр.

Також, за його словами, «вдалося налагодити більш прозорі правила в міграційній сфері. Практично «з нуля» створили інфраструктуру утримання нелегалів. Порозумілися з цих питань з європейськими партнерами. Сподіваюся – таки вдасться створити державну міграційну службу.

Ми розгорнули наступ на наркотрафік. Вчимося бити не по «хвостах», а по організаторах цього злочинного ремесла. Хочу домогтися, аби боротьба з наркоторгівлею стала пріоритетом для кожного міліцейського підрозділу, а не лише «БНОНівців».

І нарешті, додав Ю.ЛУЦЕНКО, «всіма засобами будемо протидіяти вуличній злочинності. Душею відчуваю зростання тривожності в суспільстві у зв’язку з можливим кримінальними наслідками економічної кризи. Допомогти людям почуватися безпечніше й дома, й на вулиці – гідний пріоритет для міліції».

«А щодо політичних очікувань – не переймаюся: в моєму віці все тільки починається», - відзначив Ю.ЛУЦЕНКО.