Журналісти не вміють писати про права пацієнтів

Юрист, експерт медичного права Людмила СОЛОП зазначає, що журналісти при підготовці матеріалів на медичну тему часто порушують право на конфіденційність інформації.

Про це вона сказала у ході круглого столу в агентстві УНІАН на тему «Слово, яке руйнує: особливості інформування про незахищені і вразливі групи».

“На сьогодні ми можемо побачити величезну кількість сюжетів, коли журналісти проводять зйомку в медичних закладах, знімають пацієнтів, не запитуючи їх згоди. Це відбувається через незахищеність пацієнта, який побоюється, що може бути погіршення медичної допомоги, і тому ніяк не реагує на такі набіги”, - сказала вона.

При цьому юрист наголосила, що з юридичної точки зору навіть факт того, що людина перебуває в лікарні, вже є лікарською таємницею.

За словами Л.СОЛОП, порушити лікарську таємницю може виключно медичний працівник. Що стосується журналістів, то, за словами юриста, можна говорити лише про конфіденційність інформації, коли герой сюжету надає інформацію за умови збереження певних даних у таємниці. Вона зазначила, що трапляються випадки, коли журналісти розповсюджують інформацію, незважаючи на те, що пацієнт проти.

Крім того, Л.СОЛОП відзначила, що журналісти часто подають недостовірну інформацію на медичні теми. “Ми зіштовхнулись з тим, що взагалі медична тематика є досить специфічною і складною. У нас, як правило, немає журналістів, які б спеціалізувалися виключно на проблемах здоров’я”, - сказала вона.

За словами Л.СОЛОП, трапляються випадки, коли матеріали, які виходять, написані приблизно, без залучення експертів, які б могли якісно виправити помилки, щоб інформація була донесена до людей об’єктивно.

“Проведені тренінги для журналістів засвідчили, що якщо журналісту дається завдання написати про медицину, наприклад, про щеплення, достовірність такої інформації була достатньо низькою, тобто писали приблизно, а те, що недочули, не вважали за потрібне перепитати у фахівця”, - сказала вона.