Уряд Бельгії подає у відставку. Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні речник прем’єр-міністра Бельгії Іва ЛЕТЕРМА Петер ПОЛУССЕН.

«Прем’єр-міністр пропонує відставку свого уряду”, - сказав він.

За словами речника, рішення прем’єра пов’язане з оприлюдненими раніше підозрами щодо тиску урядовців на магістрати в справі відносно банківської групи Fortis.

Раніше про свою відставку вже заявив міністр у справах юстиції та інституційних реформ Бельгії Жо ВАНДЕРЗЕН.