Росія ратифікувала угоду про захист учасників кримінальних процесів

Сьогодні Рада Федерації Росії схвалила федеральний закон «Про ратифікацію Угоди про захист учасників кримінального судочинства на території країн СНД».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ради Федерації.

Дана угода була підписана 28 листопада 2006 року президентами Азербайджану, Киргизії, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Таджикистану, України і Росії «з метою забезпечення ефективної боротьби із злочинністю на території держав СНД і успішного здійснення завдань кримінального судочинства».

Згідно з документом, до осіб, які підлягають захисту, відносяться учасники кримінального судочинства (потерпілий, свідок, приватний обвинувач, підозрюваний, звинувачений, підсудний, їхні захисники і законні представники, засуджений, виправданий, а також особа, стосовно якої кримінальна справа або кримінальне переслідування була припинена, експерт, фахівець, перекладач, понятий, а також педагог і психолог, цивільний позивач, цивільний відповідач, законні представники, представники потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача і приватного обвинувача, які беруть участь у кримінальному судочинстві), а також інші особи, що підлягають захисту відповідно до національного законодавства Сторони, що висуває запит.

Угода дає можливість застосування стосовно осіб, які підлягають захисту, одночасно декількох або одного з наступних заходів захисту: тимчасове приміщення особи, яка підлягає захисту, в безпечне місце на територію Сторони, що висуває запит; переселення особи, яка підлягає захисту, для проживання на територію Сторони, що висуває запит; заміна документів особи, яка підлягає захисту; зміна зовнішності особи, яка підлягає захисту; видача особі, яка підлягає захисту, спеціальних засобів індивідуального захисту, зв`язку і сповіщення; особистої охорона, охорони житла і майна; забезпечення конфіденційності відомостей про особу, яка підлягає захисту; зміна місця роботи (служби) або навчання; застосування додаткових заходів захисту стосовно особи, яка підлягає захисту і утримується під вартою чи перебуває у місцях відбування покарання, зокрема переведення з одного місця утримання під вартою або відбування покарання в інше. Також Сторони за взаємним погодженням можуть здійснювати й інші заходи захисту, не передбачені Угодою.

Ці заходи захисту застосовуються за наявності письмової згоди особи, яка підлягає захисту, або його законних представників.