Ющенко вимагає завершити розслідування резонансних справ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає від правоохоронців завершити розслідування резонансних кримінальних справ, в тому числі й справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА сьогодні на брифінгу.

Вона підкреслила, що з нагоди відкриття сьогодні в Києві пам’ятника Георгію Гонгадзе та іншим журналістам, які загинули за нез’ясованих обставин, В.ЮЩЕНКО засвідчує свою глибоку шану до всіх людей, які поклали своє життя на вівтар свободи слова.

В.ЮЩЕНКО звертається до правоохоронних органів та органів судочинства із вимогою нарешті результативно завершити справу про вбивство Г.Гонгадзе, а також всі інші резонансні справи, які стоять на перешкоді утвердження демократії в нашій країні, підкреслила І.ВАННИКОВА.

«Президент України вважає, що український народ має знати правду, якою б гіркою для окремих представників політичної еліти та силових структур, вона не була б», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на 17.00 в парку Марії Заньковецької планується офіційно відкрити пам’ятник журналісту Георгію Гонгадзе та іншим журналістам, які загинули за нез’ясованих обставин.

Довідка УНІАН. Г.Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року.

Генпрокуратура порушила кримінальну справу за фактом убивства. 15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх працівників Департаменту зовнішнього спостереження та кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА й Олександра ПОПОВИЧА та призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 13 років. Ще один обвинувачений – колишній керівник згаданого департаменту МВС Олексій ПУКАЧ – перебуває в розшуку.

Замовники вбивства журналіста досі не встановлені.

В.ЮЩЕНКО від початку вступу на пост Президента України неодноразово заявляв, що кримінальна справа про вбивство Г.Гонгадзе буде розслідувана, а виконавці та замовники цього злочину будуть покарані.