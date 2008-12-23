Оголошення результатів та нагородження переможців конкурсу для журналістів друкованих та електронних ЗМІ, радіо і телебачення ”Екологія мови - на підтримку розмаїття культур”
10:05, 23 грудня 2008Права людини
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24 грудня - 17-00 - Відбудеться оголошення результатів та нагородження переможців конкурсу для журналістів друкованих та електронних ЗМІ, радіо і телебачення "Екологія мови - на підтримку розмаїття культур". Організатори конкурсу - Східно-Європейський Інститут Розвитку за підтримки Посольства Норвегії в Україні (Будинок кіно, вул. Саксаганського 6, 2-й поверх, блакитна вітальня). Потрібна акредитація. Телефон: 288 0105, info@eedi.org.ua.
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