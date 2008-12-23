Оголошення результатів та нагородження переможців конкурсу для журналістів друкованих та електронних ЗМІ, радіо і телебачення ”Екологія мови - на підтримку розмаїття культур”

24 грудня - 17-00 - Відбудеться оголошення результатів та нагородження переможців конкурсу для журналістів друкованих та електронних ЗМІ, радіо і телебачення "Екологія мови - на підтримку розмаїття культур". Організатори конкурсу - Східно-Європейський Інститут Розвитку за підтримки Посольства Норвегії в Україні (Будинок кіно, вул. Саксаганського 6, 2-й поверх, блакитна вітальня). Потрібна акредитація. Телефон: 288 0105, info@eedi.org.ua.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter