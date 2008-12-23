У Києві відкрили пам’ятник Гонгадзе

У Києві відкрито пам’ятник Георгію Гонгадзе та іншим журналістам, які загинули за нез’ясованих обставин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, монумент встановлено у сквері на вул. Червоноармійській, 115-121 (поблизу музею М. Заньковецької).

Цей пам’ятник було створено за благодійний внесок Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, наголосили у прес-службі КМДА.

«Георгій Гонгадзе – дуже мужня людина, справжній герой. Він – символ незалежності України. Я щасливий, що саме за моєї ініціативи ми створили цей пам’ятник. Історія Гонгадзе – історія боротьби за правду, за демократію, за свободу, за нашу з вами Україну. Як мер Києва, як християнин, як людина, я відчуваю відповідальність за те, аби ця історія не була забута», – сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він повідомив, що планує заснувати премію Київського міського голови за найкращий матеріал про Г.Гонгадзе, яку виплачуватиме з особистих коштів. Крім того, для найкращих студентів факультетів журналістики всіх вищих навчальних закладів країни Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ планує заснувати стипендію ім. Георгія Гонгадзе.

«Ця стипендія буде набагато вищою за державні стипендії. Виплачувати я буду її також за свої особисті кошти. Я звертаюся до всіх журналістів з проханням визначити, якою має бути сума цих стипендій. І все це я зроблю із великим задоволенням», – додав мер столиці.

Композиція складається з двох частин: перша – дерево життя, виготовлене у вигляді пера, листочками якого є портрети загиблих журналістів, друга – пам’ятник саме Георгію Гонгадзе. Загальна висота композиції – 8,5 м.