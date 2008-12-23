У комітету ВР з питань прав людини і нацменшин новий голова

Верховна Рада України ухвалила постанову «Про внесення змін до постанови Верховної Ради України «Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України VI скликання та обрання голови, першого заступника, заступників голови, секретаря та членів Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації».

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували 243 із 442 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Даною постановою передбачено звільнити Ігоря ШАРОВА (фракція Блоку Литвина) з посади голови комітету ВР з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин.

У той же час, на цю посаду обрано члена фракції Блоку Литвина Олега ЗАРУБІНСЬКОГО.

Як відомо, нещодавно І.ШАРОВ був обраний головою фракції Блоку Литвина.