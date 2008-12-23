Лише 18,8% українців вважають доступ до правосуддя задовільним, у той час як 73,4% опитаних відповідно не вважають суд ефективним механізмом захисту прав та свобод. Такі дані дослідження, проведеного Міжнародною громадською організацією "Дім свободи - Україна", яке було представлено під час круглого столу на тему: "Рівень доступу до адміністративного судочинства як фактор забезпечення ефективного балансу інтересів громадськості та державної системи", який відбувся сьогодні в УКРІНФОРМІ.

Як розповіла під час круглого столу директор Міжнародної громадської організації "Дім свободи - Україна" Світлана Франчук, загалом, як свідчать результати експертних досліджень за останні 2 роки, українці вкрай низько оцінюють власні можливості доступу до справделивого судочинства. Така ситуація зумовлена залежністю судової системи від державної влади (а на місцях й від політичних сил, або ж олігархічних груп), а також надзвичайно високим рівнем корупції в судах.

У 2005 році, розповіла С.Франчук, почала функціонувати система адміністративного судочинства, становлення якої продовжується і сьогодні. Згідно результатів досліджень і експерти, і громадяни високо оцінюють існування адміністративних судів. Тому забезпечення високої ефективності їх функціонування залишається досить важливим питанням.

Організація "Дім свободи - Україна" представила проект, спрямований на визначення доступу до адміністративного судочинства. Проект передбачає проведення моніторингу та аналізу діяльності адміністративних судів. Основні завдання проекту - оцінити рівень якості послуг, які надаються адміністративними судами, визначити проблеми в системі адміністративного судочинства в Україні та виробити рекомендації щодо покращення доступу громадян до судових послуг та для підвищення ефективності роботи адміністративних судів та системи судочинства в цілому.

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