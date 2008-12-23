Біля Кабміну мітингують профспілки

Близько двох тисяч представників Федерації профспілок України на мітингу біля будинку уряду вимагають від прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО забезпечення соціально-економічних прав трудящих.

Як передає кореспондент УНІАН, організована Федерацією профспілок України масова акція протесту розпочалася сьогодні, о 10.00, на Майдані Незалежності у Києві.

Далі колони учасників акції вирушили на вул. Грушевського, під Кабмін, де зараз продовжують мітингувати, виступаючи проти економічної політики уряду.

Серед вимог учасників акції – покращення соціально-економічної ситуації в державі, своєчасна і у повному обсязі виплата заробітної плати працівникам, недопущення звільнення людей з роботи та закриття підприємств.

Учасники мітингу тримають прапори з символікою Федерації профспілок, Комуністичної партії, а також плакати, де зазначені усі регіони України, представники яких беруть участь у мітингу.

Як повідомив кореспонденту УНІАН працівник міліції, за попередніми даними, у мітингу беруть участь близько двох тисяч осіб.

Наразі голова Федерації профспілок України, народний депутат Василь ХАРА пройшов до будівлі Кабінету Міністрів, де зараз відбувається його зустріч з прем’єр-міністром Ю.ТИМОШЕНКО.

Мітингувальники очікують результатів зустрічі В.ХАРИ з Ю.ТИМОШЕНКО.