Газети в Україні змусять виходити українською?

12:51, 23 грудня 2008
Права людини
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Депутати подали запит до КС

49 народних депутатів України із Блоку Юлії Тимошенко та блоку «Наша Україна – Народна Самооборона» скерували до Конституційного суду України запит, у якому просять дати офіційне тлумачення положень частини 1 статті 4 Закону «Про друковані ЗМІ», повідомляє «Сегодня».

«Друковані засоби масової інформації в Україні видаються державною мовою, а також іншими мовами», - йдеться у частині 1 статті 4 цього закону. 

Як повідомив газеті народний депутат України Юрій Ключковський («НУ-НС»), суть запиту у «реалізації в повному обсязі статті 10 Конституції України» (про державну мову). Себто, за інформацією «Сегодня», депутати хочуть, аби всі друковані ЗМІ друкували весь або частину накладу українською мовою.

 

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