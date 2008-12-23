Європейський суд вимагає звільнити екс-віце-президента ЮКОСа

Європейський суд з прав людини в Страсбурзі зажадав негайно звільнити з-під варти колишнього віце-президента "ЮКОСа" Василя АЛЕКСАНЯНА і замінити попереднє утримання м`якшими заходами.

Як передає РИА "Новости",в постанові суду говориться, що російська влада порушила відносно В.АЛЕКСАНЯНА чотири статті Європейської конвенції з прав людини.

Зокрема, відносно В.АЛЕКСАНЯНА була порушена третя стаття Конвенції, що гарантує право не піддаватися нелюдяному поводженню, третій параграф п`ятої статті, що гарантує право доступу до правосуддя в розумні терміни, і восьма стаття, що захищає право на приватне і родинне життя. Також у рішенні суду наголошується, що невиконанням тимчасових заходів влада Росії порушила свій обов`язок, прописаний в 34-ій статті Конвенції.

У листопаді 2007 року Страсбурзький суд зажадав забезпечити лікування В.АЛЕКСАНЯНА в спеціальній лікарні. У грудні того ж року повторив це звернення, а також закликав російську владу сформувати двосторонню медкомісію для вивчення стану здоров`я позивача і призначити відповідне лікування.

У грудні 2007 року російська влада відповіла, що В.АЛЕКСАНЯН отримує необхідне лікування в медустанові в центрі утримання ув`язнених і що медобстеження спеціальною медкомісією суперечить російському законодавству. У міську лікарню його перевели в лютому цього року.

8 грудня суд постановив, що охорона В.АЛЕКСАНЯНА, який знаходився в лікарні, має бути знята після сплати застави у розмірі 50 мільйонів рублів. Сам він назвав суму застави "неймовірною", а рішення суду - "цинічним знущанням із закону і здорового глузду". На думку В.АЛЕКСАНЯНА, його участь в "справі "ЮКОСа" дуже незначна, і суд повинен був звільнити його з-під варти без яких-небудь умов.

В.АЛЕКСАНЯН підкреслив, що зараз його фінансове положення утруднене у зв`язку із смертельними захворюваннями, якими він страждає. Колишньому віце-президентові "ЮКОСа" діагностували СНІД, туберкульоз і рак лімфатичних залоз. За станом здоров`я в лютому поточного року він був переведений із СІЗО в лікарню.

Адвокати В.АЛЕКСАНЯНА неодноразово просили звільнити його, посилаючись на незаконність утримання під вартою вже майже три роки, а також на стан здоров`я, що погіршується. Захист також просив вибрати відносно В.АЛЕКСАНЯНА інший запобіжний захід, не пов`язаний з позбавленням волі.

Окрім В.АЛЕКСАНЯНА, до теперішнього часу застава у розмірі 50 мільйонів рублів в Росії призначалася лише одного разу - голові ради директорів компанії "Ваш фінансовий опікун" Василю БОЙКУ, обвинуваченому в шахрайстві. В.БОЙКО кошти на сплату застави знайшов, проте відразу після цього був знову затриманий за іншою кримінальною справою, не встигнувши навіть покинути територію СІЗО. Захист оскаржив нове ув`язнення в суді, після чого В.БОЙКА звільнили.