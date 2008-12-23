В Одесі заступника начальника відділення міліції піймали на гарячому

Працівники відділу внутрішньої безпеки затримали під час отримання хабара заступника начальника міліційного відділення, яке працює на одному з ринків.

Як сьогодні повідомили УНІАН у ЦГЗ облуправління міліції, під час затримання колеги працівники служби внутрішньої безпеки УМВС України в області вилучили отриманий хабар у сумі 300 дол.

Зараз перевіряється достовірність інформації про те, що затриманий офіцер щомісяця вимагав у приватного підприємця плату за непритягнення до відповідальності за продаж контрафактної продукції.