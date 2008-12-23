Міністерстві праці та соціальної політики чекають, що рівень безробіття 2009 року виросте до 9%.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, про це заявила міністр праці та соціальної політики Людмила ДЕНІСОВА, відповідаючи на запитання читачів однієї з газет.

“Очікується, що рівень безробіття зросте з 6,2% у першому півріччі поточного року до 9% наступного року», – сказала вона.

За прогнозами Мінпраці, 2009 року в службу зайнятості звернеться від 2,9 до 3,2 млн. осіб. «Найбільше постраждають ті галузі, які залежні від експорту, – це металургійна та хімічна. Оскільки зупиняється будівництво, то й ця гілка постраждає”, – зазначила міністр.

Вона повідомила, що на сьогодні криза практично не торкнулася людей, які працюють за інженерними спеціальностями.

Що стосується регіонів, то криза дуже вплине на Луганську, Донецьку, Харківську, Дніпропетровську та Запорізьку області. “А такі регіони, як, наприклад, Одеса, Крим, Чернівці, зараз є донорами, і ми сподіваємося за рахунок внутрішньої трудової міграції вирішити питання безробіття. Ми зі свого боку вживатимемо всіх заходів, щоб люди були працевлаштовані. Зокрема збираємося компенсувати працедавцям частину зарплат, тільки б вони не звільняли людей”, – сказала Л.ДЕНІСОВА.