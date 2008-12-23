Онопенко просить звільнити з посади одеську суддю

Голова Верховного суду України Василь ОНОПЕНКО звернувся до Вищої ради юстиції з пропозицією розглянути питання щодо звільнення з посади судді Приморського районного суду міста Одеси у зв’язку з порушенням нею присяги судді.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВСУ, підставою для такої пропозиції послужили надіслані до Верховного суду з апеляційного суду Одеської області матеріали, які свідчать про систематичне грубе порушення цією суддею вимог чинного законодавства при здійсненні правосуддя. Це, зокрема, виявилося у неправомірному вжитті заходів забезпечення адміністративних та цивільних позовів – винесенні немотивованих ухвал щодо забезпечення таких позовів, застосуванні заходів забезпечення, які не відповідають позовним вимогам або не співмірних заявленим позивачем вимогам, зазначили в прес-службі.

Так, у кількох випадках ухвалою суду відповідним суб‘єктам (керівнику морського порту, митним та прикордонним службам тощо) було заборонено вчиняти перешкоди для виходу з Іллічівського морського рибного порту чи Одеського морського торговельного порту іноземних суден, хоча позовні вимоги зовсім не стосувалися питання виходу суден з порту. Таким чином, підкреслили у ВСУ, фактично було звільнено з-під арешту судна, які покинули порт і відбули у невідомому напрямку. При цьому в одному випадку суддею не було враховано того факту, що працівниками митниці на іноземному судні було виявлено приблизно 6 кг кокаїну, а саме судно було визнано у кримінальній справі речовим доказом і передано на відповідальне зберігання капітанові судна, вказали у прес-службі.