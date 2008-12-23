Банкам заборонять відбирати у боржників квартири?

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону «Про захист майнових прав громадян у період виходу економки України зі стану фінансової кризи».

Як передає кореспондент УНІАН, «за» таке рішення проголосував 231 народний депутат із 427 зареєстрованих у залі.

Даним законопроектом пропонується ввести мораторій на погашення банками кредиторської заборгованості фізичних осіб – клієнтів банку шляхом відчуження майна, внесеного як застава за кредитними угодами з цими особами у разі, коли заставним майном є нерухомість, в якій постійно проживають громадяни.