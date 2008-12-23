Миколаївський суддя бачитиме ”небо в клітинку”

Сьогодні Печерський райсуд Києва взяв під варту голову господарського суду Миколаївської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури, таким чином суд задовольнив клопотання прокуратури про обрання судді міри запобіжного заходу у вигляді арешту.

Для винесення такого рішення судом була отримана відповідна згода з боку Верховної Ради України.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня Верховна Рада України дала згоду на арешт судді місцевого господарського суду Миколаївської області Юрія КОВАЛЯ.

ВР ухвалила рішення, розглянувши відповідне подання Генеральної прокуратури України, підтримане і внесене головою Верховного Суду України Василем ОНОПЕНКОМ.

Як зазначив голова Комітету ВР з питань правосуддя Сергій КІВАЛОВ, Генеральною прокуратурою щодо голови місцевого господарського суду Миколаївської області Ю.КОВАЛЯ було порушено кримінальну справу про отримання ним як службовою особою, яка займає відповідальне становище, хабарів та про зловживання ним службовим становищем.

24 квітня 2008 року заступником генерального прокурора була порушена кримінальна справа проти Ю.КОВАЛЯ про отримання ним як службовою особою, яка займає відповідальне становище, хабара за виконання дій в інтересах певної особи з використанням наданої йому влади, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Крім того, 25 червня Генеральною прокуратурою була порушена кримінальна справа відносно Ю.КОВАЛЯ про умисне невиконання ним як службовою особою, яка займає відповідальне становище, рішень суду та перешкоджання їх виконанню, що заподіяло суттєву шкоду державним інтересам, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 382 Кримінального кодексу України.

Вказані кримінальні справи об`єднані в одне провадження.