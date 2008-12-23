Томенко: Черновецький дав ляпаса українській журналістиці

Історію з відкриттям у Києві пам’ятника журналістові Георгію Гонгадзе і загиблим при виконанні службових обов’язків журналістам заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає публічним ляпасом українській журналістиці. Про це УНІАН повідомили у прес-службі віце-спікера.

«Вчорашнє пафосне відкриття цього пам’ятника – це демонстрація того, як, незважаючи на повне несприйняття цієї ідеї мамою, близькими людьми та колегами Георгія Гонгадзе, київська влада влаштовує шоу та зводить пам’ятник без проведення жодного обговорення з громадськістю», - зауважив М.ТОМЕНКО.

«Я вже не кажу про те, що з бюджету киян при недофінансуванні соціальних та гуманітарних програм столиці України на ідею Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО виділено 6 млн. 430 тис грн. А зараз вже лунають пропозиції збільшити фінансування цього об’єкта до 8 млн. грн.», - зазначив віце-спікер.

На його думку, те, що відбувалося під час відкриття цього пам’ятника, перетворилося на демонстрацію звичайного цинізму київської влади, де з’ясувалося, що найбільшим захисником свободи слова являється київська влада на чолі з мером Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, і тепер саме вона буде визначати справжніх, чесних журналістів і вручати їм нагороди.

«В цій сумній історії дивує мовчазна позиція українських журналістів, більшість з яких продовжує, очевидно, за винагороди прославляти «героїчну» діяльність нинішньої київської міської влади. Критична позиція до цього, висловлена головним редактором «Української правди» Оленою ПРИТУЛОЮ, виявилася ледь не поодиноким голосом в суцільній масі «поціновувачів» ініціатив нинішньої влади», - зазначив М.ТОМЕНКО.

Він висловив сподівання, що журналістська спільнота знайде можливість зупинити реалізацію ідей нового «лідера» української свободи слова, який на відкритті пам’ятника Георгію Гонгадзе висловився також про необхідність встановлювати «такі ж пам`ятники, а можливо і кращі, у всіх містах і селах нашої країни».

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня у Києві було відкрито пам’ятник Г.Гонгадзе та іншим журналістам, які загинули за нез’ясованих обставин. Монумент встановлено у сквері на вул. Червоноармійській, 115-121 (поблизу музею М. Заньковецької).

Цей пам’ятник було створено за благодійний внесок Київського міського голови Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, наголосили у прес-службі КМДА.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив, що планує заснувати премію Київського міського голови за найкращий матеріал про Г.Гонгадзе, яку виплачуватиме з особистих коштів. Крім того, для найкращих студентів факультетів журналістики всіх вищих навчальних закладів країни Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ планує заснувати стипендію ім. Георгія Гонгадзе.