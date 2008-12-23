Найчастіше від дискримінації потерпають студенти-іноземці

Найчастіше з дискримінацією, а особливо крайніми проявами ксенофобії та расизму — злочинами на ґрунті ненависті — стикаються іноземні студенти, передусім, вихідці з Африки та країн Близького і Далекого Сходу.

Про це УНІАН повідомили у громадській організації "Центр "Соціальна дія".

"Майже кожен виходець з Африки та Азії, студент чи біженець може розповісти про акти агресії, образи, зневагу, здирництво або й насильство, скоєне щодо них через “відмінну” зовнішність. Представники цих вразливих груп нерідко відчувають упереджене ставлення до себе і на вулиці, і в спілкуванні з представниками владних органів, і в столиці України — і на її кордонах", - заявляють правозахисники.

Зокрема, за даними моніторингу Конгресу національних громад, внаслідок нападів на ґрунті етнічної чи расової ненависті (які скоєні характерним для подібних злочинів чином або ж чий расистський характер доведено), у 2006 році в Україні 14 осіб були поранені, 2 з них загинули; у 2007 році - 87 осіб поранено, 6 загинули; а у 2008 році, за попередніми даними , — 77 поранено, 4 вбито. Щодо інших видів дискримінації, відзначає "Соціальна дія", будь-яка статистика відсутня.

Водночас правозахисники акцентують увагу на тому, що "навіть за кричущих проявів расизму чи ксенофобії багатьом із жертв невідомо, як можна себе захистити". З огляду на це ативісти Центру "Соціальна дія" в рамках проекту “Без кордонів” організували у Києві одноденний семінар, у якому взяли участь близько 70 представників іноземних студентських громад Києва та інших міст України (Луганська, Харкова, Дніпропетровська, Вінниці, Тернополя, Сум). Спеціально для цього заходу організатори видали інформаційний посібник “Подолаємо расизм разом!”.

Під час семінару учасники дізналися про те, які права та обов`язки передбачає українське законодавство для іноземців; про прояви расизму і антирасистську діяльність; почули практичні поради стосовно того, як уникнути насильства з боку представників радикальних расистських угрупувань. Учасники також мали змогу отримати юридичну консультацію.

Наступного року програма "Без кордонів" планує провести подібні заходи в інших містах України та продовжити співпрацю з молодими волонтерами-юристами з юридичних клінік при вузах.

Довідка УНІАН. Програма “Без кордонів” Центру “Соціальна Дія” від 2006 року опікується наданням допомоги та моніторингом ситуації біженців та шукачів притулку в Україні, проблемами поширеності ксенофобії та расизму та проблемою свободи пересування.