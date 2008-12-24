БЮТ допомагає екс-судді Зваричу уникнути кримінальної відповідальності

Президент України Віктор ЮЩЕНКО стверджує, що БЮТ допомагає звинуваченому в хабарництві екс-голові Львівського апеляційного адміністративного суду Ігорю ЗВАРИЧУ уникнути кримінальної відповідальності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на підсумковій річній прес-конференції «Майбутнє твориться сьогодні».

В.ЮЩЕНКО зазначив , що Печерський районний суд Києва, «який знаходиться далеко від Львова, під тиском народного депутата ПОРТНОВА, який діє за вказівкою прем’єр-міністра», розглядає питання про скасування кримінальної справи проти І.ЗВАРИЧА.

У зв’язку з цим Президент висловив обурення тим, яке відношення Печерський райсуд Києва може мати до цієї справи.

Він нагадав, що раніше звернувся до Вищої ради юстиції з проханням відсторонити І.ЗВАРИЧА від виконання обов’язків, а у Раду суддів спрямував клопотання про зняття цієї людини з посади голови суду.

Президент також зазначив, що після цього ВР ухвалила рішення про те, що І.ЗВАРИЧ може бути притягнутий до відповідальності. Разом з тим В.ЮЩЕНКО додав, що “цю людину, очевидно, доведеться ще довго шукати”.

Довідка УНІАН. 2 грудня ц. р. проти голови Львівського апеляційного адміністративного суду І.ЗВАРИЧА Генеральною прокуратурою України було порушено кримінальну справу за хабарництво в особливо великих розмірах. Під час обшуків на місцях роботи і помешкання голови суду та шести суддів Львівського апеляційного адміністративного суду працівники СБУ та Генпрокуратури вилучили 1 млн. доларів США і 2 млн. грн.

18 грудня Верховна Рада дала згоду на затримання та арешт І.ЗВАРИЧА.