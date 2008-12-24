Німеччина пропонує створити спеціальний суд для cомалійських піратів

Міністерство оборони Німеччини запропонувало заснувати міжнародний суд для переслідування сомалійських піратів. З такою пропозицією виступив міністр оборони країни Франц Йозеф Юнг, передає Deutsche Welle. Він також зазначив, що суд повинен бути під юрисдикцією міжнародної громадськості. Ф.Й.Юнг додав, що "ніхто не хоче створювати "Гуантанамо на морі".

Нагадаємо, 10 грудня уряд Німеччини вирішив послати в Аденську затоку фрегат і 1400 військових в рамках операції Євросоюзу проти піратв. Німеччина має намір в першу чергу охороняти судна, що беруть участь у Світовій продуктовій програмі, а також кораблі з гуманітарною допомогою. Операція передбачає використання бойових кораблів і літаків для захисту торговельних суден і кораблів, що доставляють гуманітарну допомогу в Сомалі.

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